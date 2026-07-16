Tim Merlier ha vinto la volata della dodicesima tappa del Tour de France 2026 a Chalon-sur-Saône. Durante la fase finale, diversi corridori sono caduti in volata, coinvolgendo alcuni dei favoriti. La corsa è stata neutralizzata per alcuni minuti, con i distacchi tra i corridori temporaneamente annullati. La neutralizzazione dei distacchi permette di riprendere la gara senza penalizzare i concorrenti coinvolti, e la corsa è ripresa dopo questa interruzione.

La volata della dodicesima tappa del Tour de France 2026, vinta dal formidabile sprinter belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a Chalon-sur-Saône, è stata caratterizzata anche da una brutta caduta a circa 350 metri dall’arrivo che ha coinvolto direttamente sei o sette corridori, spezzando di fatto in due tronconi il gruppone ma non causando dei distacchi in ottica classifica generale grazie alla neutralizzazione. I gap generati da cadute o incidenti avvenuti nelle fasi conclusive delle tappe più facili vengono infatti azzerati da regolamento, con l’obiettivo di tutelare gli uomini di classifica non costringendoli a prendersi troppi rischi per rimanere davanti nelle fasi concitate di frazioni riservata ai velocisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è caduto in volata al Tour de France? I coinvolti e come funziona la neutralizzazione dei distacchi

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