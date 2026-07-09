Tadej Pogacar ipoteca il Tour de France! Saluta tutti sul Tourmalet e rifila distacchi brutali!

Tadej Pogacar ha preso il comando nel Tour de France 2026, lasciando tutti dietro sul Tourmalet durante la sesta tappa. La tappa di montagna nei Pirenei si è conclusa con distacchi significativi, confermando la sua leadership. È stata la prima vera prova di montagna della corsa e ha visto il ciclista sloveno dominare, rifilando distacchi importanti ai principali inseguitori.

Era la prima vera tappa di montagna, una giornata clamorosa sui Pirenei: la sesta frazione del Tour de France 2026 vede il classico one man show da parte di Tadej Pogacar. Lo sloveno ammazza la Grande Boucle distruggendo i rivali sul Tourmalet, prendendosi la Maglia Gialla e chiudendo quasi ufficialmente già la pratica verso Parigi. Tanti attacchi nella prima fase di gara ma è stato quasi impossibile andare in fuga. L’unico a riuscirci è stato Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) che è rimasto in solitaria fino all’approccio del Col d’Aspin. Da lì in poi il monologo firmato UAE Team Emirates – XRG: un trenino che ha visto tutti collaborare, ad andature folli, fino all’allungo di Isaac del Toro con a ruota Tadej Pogacar a 5 chilometri dalla vetta del Col du Tourmalet. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tadej Pogacar One Tour de France Win From History In 2026

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