Tim Merlier ha vinto l’ottava tappa del Tour de France a Bergerac, confermando la sua posizione come il velocista più forte del momento nel World Tour. La sua vittoria arriva dopo aver già conquistato una tappa in questa edizione della corsa. La vittoria è arrivata in un finale di sprint, con Merlier che ha battuto gli avversari in volata.

Arriva la doppietta e giunge la conferma, se mai ce ne fosse bisogno: Tim Merlier è di gran lunga il velocista migliore al momento nel World Tour. Il belga trova il bis al Tour de France e si aggiudica anche l’ottava tappa, quella con arrivo a Bergerac. Lo sprint del corridore della Soudal Quick-Step è incredibile: costretto a partire da lontano ha sorpassato a tripla velocità tutti gli altri. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Tre uomini sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Liam Slock (Lotto Intermarché), Thibault Guernalec (TotalEnergies) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Gruppo a gestire la situazione, con le squadre dei velocisti a dettare il passo lasciando un margine tutt’altro che incolmabile alla fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Magia in volata di Tim Merlier al Tour de France! Incredibile sprint a Bergerac

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