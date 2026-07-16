Una 15enne ha conquistato sei medaglie agli Europei juniores e ha stabilito il nuovo record italiano nei 100 stile libero, dopo 22 anni dall'ultimo stabilito da una nota nuotatrice. Con questa prestazione, ha battuto il record di categoria precedentemente detenuto dalla stessa atleta. La giovane atleta, nota come Alessandra Mao, si sta affermando come una delle promesse più promettenti del nuoto italiano.

Sei medaglie agli Europei juniores, il record italiano di categoria dei 100 stile libero strappato a Federica Pellegrini dopo 22 anni e un talento che sembra destinato a segnare il futuro del nuoto italiano. Alessandra Mao, 15 anni veneziana del Lido ma cresciuta sportivamente tra Preganziol e Mogliano Veneto, è la nuova promessa dell'Italnuoto. C'è qualcosa di speciale nel Veneto, terra che continua a sfornare campioni del nuoto. Dopo Novella Calligaris e Federica Pellegrini, un'altra giovanissima atleta si sta prendendo la scena. Il bottino della nuotatrice del team Veneto parla da solo: sei medaglie sulle quattordici conquistate dall'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chi è Alessandra Mao, la 15enne che ha battuto il record juniores di Federica Pellegrini

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