Alessandra Mao ha vinto l’oro nei 100 metri stile libero agli Europei juniores di nuoto, migliorando un record che durava da 22 anni. La nuotatrice ha battuto un tempo storico, precedendo gli avversari. Nella stessa giornata, la staffetta 4x200 metri stile libero ha conquistato l’argento. La manifestazione si svolge presso l’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, con un bilancio complessivamente positivo per la squadra italiana.

Va in archivio con un bilancio decisamente positivo in chiave azzurra la quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2026, in corso di svolgimento presso lo storico impianto Olympiaschwimmhalle (sede olimpica nel 1976) a Monaco di Baviera. L’Italia ha collezionato infatti altre due medaglie grazie ad una sfavillante Alessandra Mao, oro nei 100 sl, e alla 4×200 stile libero maschile che ha fatto il massimo centrando l’argento. Il risultato più eclatante di oggi è senz’ombra di dubbio la vittoria in rimonta nei 100 stile libero di Mao, che si è resa protagonista di una progressione clamorosa dal settimo posto di metà gara (passaggio in 26. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alessandra Mao migliora dopo 22 anni un record di Federica Pellegrini ed è oro nei 100 sl agli Europei juniores! Argento per la 4×200 sl

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Perché Alessandra Mao è stata eliminata nei 200 sl agli Europei juniores: la regola dei passaportiAlessandra Mao è stata eliminata nelle batterie dei 200 stile libero agli Europei juniores, interrompendo bruscamente la sua gara.

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ED ECCOLA ALESSANDRA MAO che vince l'oro nei 100 sl dopo essere stata 7 alla fine dei primi 50m, una rimonta pazzesca (che avrei voluto vedere, speriamo ci sia qualche video) e MIGLIORA DI 6 DECIMI il PB. Brava Ale Mao sempre meglio! x.com

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