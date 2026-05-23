Il chimico sarà tra i professionisti chiave nei settori dell'energia del futuro. La sua figura è considerata strategica per lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi. La discussione riguarda le competenze richieste e il ruolo che avrà nella transizione energetica. La professione si inserisce in un contesto di cambiamenti globali nel modo di produrre e utilizzare energia.

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Sarà il chimico uno dei protagonisti dei mestieri dell'energia nel futuro prossimo, ne è certo il presidente del Conou Riccardo Piunti perché “in un'economia in cui ogni rifiuto deve essere analizzato, selezionato e trattato, la chimica diventa la chiave per decidere cosa si può recuperare e cosa no”. Il presidente del Conou, il consorzio nazionale che raccoglie il 100% degli oli minerali usati e ne rigenera oltre ol 98%, era tra i relatori del panel “I nuovi mestieri dell'energia” che si è tenuto oggi al Festival dell'economia di Trento. “Se vogliamo riciclare, anche per smettere di sfruttare troppo il pianeta,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Piunti (Conou): "Chimico tra mestieri strategici del futuro"

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