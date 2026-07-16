Che paura quando l’ovvio non zittisce la demagogia

In Italia, un commento recente sottolinea come i tempi siano difficili e che sia necessario riaffermare l’ovvio. La dichiarazione evidenzia il rischio che la demagogia possa prevalere quando l’ovvio non viene ascoltato. Si parla di un calo dei valori e di una perdita di senso comune, con un richiamo alla responsabilità degli individui intelligenti nel sostenere verità semplici e fondamentali.

ITALIA. «Viviamo tempi difficili. Siamo scesi così in basso che il dovere degli uomini intelligenti è la riaffermazione dell’ovvio». Se George Orwell scrisse questa amara verità sul finire degli Anni ’40, figuriamoci cosa scriverebbe oggi, magari dopo aver letto che la Commissione Affari sociali della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge delega sulle professioni sanitarie che vorrebbe riabilitare quei medici radiati dalla professione «per fatti non dolosi» (ah, beh, allora.) commessi durante la pandemia da Covid-19. In estrema sintesi, si vorrebbero riabilitare, e riammettere alla professione, i medici «no vax» tout court,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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