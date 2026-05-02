La sicurezza come architettura della libertà oltre la demagogia della paura Pagani legge Gabrielli

In un momento in cui il tema della sicurezza viene spesso usato per alimentare divisioni politiche e sensazionalismo, il libro di Franco Gabrielli e Carlo Bonini, “Contro la paura”, si propone di analizzare il rapporto tra sicurezza e libertà. La pubblicazione si concentra su aspetti concreti e su come le politiche di sicurezza vengano applicate nel sistema giuridico e nelle pratiche quotidiane, senza ricorrere a generalizzazioni o a discorsi populisti.

In un’epoca in cui il dibattito pubblico sulla sicurezza è spesso ostaggio di polarizzazioni ideologiche e slogan da social media, il libro di Franco Gabrielli e Carlo Bonini, “Contro la paura. Una vita in difesa dello Stato” (Piemme), si pone come un’opera necessaria, quasi una bussola per navigare le turbolenze della modernità. Non è solo la riflessione sulle memorie di un servitore dello Stato che ha attraversato le stagioni più critiche dell’Italia repubblicana – dal contrasto al terrorismo alla gestione delle emergenze di Protezione Civile fino al vertice del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ma è, soprattutto, un manifesto politico e civile su cosa significhi “proteggere” una democrazia liberale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La sicurezza come architettura della libertà, oltre la demagogia della paura. Pagani legge Gabrielli Notizie correlate Il decreto 'Sicurezza-bis' è legge, plauso della Lega Ferrara: "Diritto a vivere senza paura"Dopo una maratona parlamentare durata tre giorni, il decreto ‘Sicurezza bis’ è diventato legge. “Oltre i confini della paura”: all'auditorium Sirena la testimonianza della maestra ArcasiLunedì 23 febbraio l’auditorium Sirena ha ospitato le classi terze dell’istituto comprensivo Masci di Francavilla al Mare che hanno vissuto un...