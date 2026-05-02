La sicurezza come architettura della libertà oltre la demagogia della paura Pagani legge Gabrielli

Da formiche.net 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento in cui il tema della sicurezza viene spesso usato per alimentare divisioni politiche e sensazionalismo, il libro di Franco Gabrielli e Carlo Bonini, “Contro la paura”, si propone di analizzare il rapporto tra sicurezza e libertà. La pubblicazione si concentra su aspetti concreti e su come le politiche di sicurezza vengano applicate nel sistema giuridico e nelle pratiche quotidiane, senza ricorrere a generalizzazioni o a discorsi populisti.

In un’epoca in cui il dibattito pubblico sulla sicurezza è spesso ostaggio di polarizzazioni ideologiche e slogan da social media, il libro di Franco Gabrielli e Carlo Bonini, “Contro la paura. Una vita in difesa dello Stato” (Piemme), si pone come un’opera necessaria, quasi una bussola per navigare le turbolenze della modernità. Non è solo la riflessione sulle memorie di un servitore dello Stato che ha attraversato le stagioni più critiche dell’Italia repubblicana – dal contrasto al terrorismo alla gestione delle emergenze di Protezione Civile fino al vertice del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ma è, soprattutto, un manifesto politico e civile su cosa significhi “proteggere” una democrazia liberale.🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - La sicurezza come architettura della libertà, oltre la demagogia della paura. Pagani legge Gabrielli

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