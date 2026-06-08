Nel libro Panico al volante. Superare la paura per guidare sicuri (Ponte alle grazie), lo psicoterapeuta Giorgio Nardone e l'ex pilota di Formula 1 e istruttore di guida sicura Siegfried Stohr affrontano il tema da una doppia prospettiva, psicologica e pratica, spiegando perché alcune persone arrivano a vivere l'auto come una minaccia e quali strategie possono aiutarle a tornare a guidare con serenità. Ne abbiamo parlato col dottor Giorgio Nardone. Dottor Nardone, quanto è diffusa la paura di guidare? «Molto più di quanto si creda. Si stima che circa il 40% delle persone sperimenti forme più o meno intense di ansia al volante. In realtà, però, la paura di guidare non è quasi mai una paura pura: è spesso l'effetto di altre fobie o di problematiche che trovano nell'automobile il loro terreno di espressione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amaxofobia, quando la paura di guidare prende il volante. L’esperto: «La paura iniziale è normale; ciò che non è normale è quando quella paura prende il sopravvento e limita la vita della persona»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Cagliari-Cremonese: la paura prende il sopravventoSabato alle 15:00 si disputerà la partita tra Cagliari e Cremonese, valida per la trentaduesima giornata di Serie A.

Alessandro Costacurta: «Il momento più brutto della mia vita? Quando ho lasciato Achille all’ospedale per un Tso. Abitiamo al diciassettesimo piano e la depressione è anche paura»L’ex calciatore ha condiviso un episodio difficile legato alla malattia del figlio, ricordando il momento in cui ha lasciato il bambino in ospedale...

Amaxofobia: cos’è la paura di guidare e come si può superarePer molte persone guidare fa parte della normalità. Si sale in auto per andare al lavoro, accompagnare i figli, fare la spesa o partire per qualche giorno fuori città, spesso senza pensarci troppo. motorionline.com

Cos'è l'amaxofobia e come si può superare la paura di guidareMolte persone l'hanno vissuta almeno una volta, magari durante le prime guide o nei primi viaggi da neopatentate: quella sensazione di disagio al momento di mettersi al volante, il cuore che accelera ... gazzetta.it