Amaxofobia quando la paura di guidare prende il volante L’esperto | La paura iniziale è normale; ciò che non è normale è quando quella paura prende il sopravvento e limita la vita della persona

Da vanityfair.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La paura di guidare può manifestarsi in diverse situazioni come l’autostrada, le gallerie o lontano da casa. Questa condizione, nota come amaxofobia, limita la libertà di movimento delle persone. Un esperto afferma che una certa paura iniziale è normale, ma diventa problematica quando si impadronisce e influisce sulla vita quotidiana.

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Nel libro Panico al volante. Superare la paura per guidare sicuri (Ponte alle grazie), lo psicoterapeuta Giorgio Nardone e l'ex pilota di Formula 1 e istruttore di guida sicura Siegfried Stohr affrontano il tema da una doppia prospettiva, psicologica e pratica, spiegando perché alcune persone arrivano a vivere l'auto come una minaccia e quali strategie possono aiutarle a tornare a guidare con serenità. Ne abbiamo parlato col dottor Giorgio Nardone. Dottor Nardone, quanto è diffusa la paura di guidare? «Molto più di quanto si creda. Si stima che circa il 40% delle persone sperimenti forme più o meno intense di ansia al volante. In realtà, però, la paura di guidare non è quasi mai una paura pura: è spesso l'effetto di altre fobie o di problematiche che trovano nell'automobile il loro terreno di espressione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Amaxofobia, quando la paura di guidare prende il volante. L’esperto: «La paura iniziale è normale; ciò che non è normale è quando quella paura prende il sopravvento e limita la vita della persona»
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