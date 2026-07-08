Al via l’edizione 2026 di Limbo Festival, in programma da venerdì a domenica a "Il Ciocco". E’ la sesta edizione di questo "transformational boutique festival" unico nel panorama italiano, con un format capace di creare uno spazio speciale, dove la dimensione artistica incontra la crescita personale, la natura diventa parte attiva dell’esperienza. Il Festival nasce dall’incontro tra Alessandro Stefani Marcucci, artista e imprenditore, e Luca Bacchetti, direttore artistico dell’evento e figura di riferimento della scena elettronica internazionale. L’evento intreccia un programma musicale curato nei dettagli, pratiche di benessere, rituali collettivi e dialoghi culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Cosa significa essere umani oggi?". Al Ciocco ritorna il Limbo Festival

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Cosa significa essere umani oggi

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