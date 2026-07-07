è una categoria di giornate conosciamo fin troppo bene, come questo martedì. Ci sono due tipi di persone. Quelle che aprono TikTok per guardare un video di trenta secondi e richiudono l’app dopo trenta secondi. E poi ci siamo noi, che entriamo per vedere una ricetta e quarantacinque minuti dopo siamo assolutamente convinti di aver bisogno di un lip stain coreano, una borraccia da due litri, un organizer per il frigorifero, una lampada a forma di fungo, una tote bag che “sta bene con tutto” e di quel famoso siero che, a detta dell’algoritmo, cambierà la nostra vita nel giro di tre giorni. ( ma sta parlando di me? ) Ecco, oggi ha esattamente questa energia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa non fare oggi 7 luglio (secondo le stelle): oggi non farti convincere che ti serve l’ennesima cosa che internet ha deciso essere “indispensabile”

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