Nel deserto ventoso di una spiaggia marocchina, Charlize Theron ha dovuto tenere gli occhi aperti mentre la sabbia le sferzava il viso a 60 chilometri orari. È lì che l’attrice ha girato le sue scene per Odissea, il kolossal di Christopher Nolan tratto dal poema omerico, nei panni della ninfa Calipso. Al fianco di Matt Damon, nel ruolo di Ulisse, già suo compagno di set ai tempi di La leggenda di Bagger Vance (2000), Theron torna a misurarsi con un ruolo fisicamente impegnativo. Aggiungendo un nuovo capitolo a una carriera costellata di prove al limite, da Mad Max: Fury Road ad Atomic Blonde fino all’ultimo, Apex. Il risultato è un personaggio sospeso tra potere e fragilità, specchio delle contraddizioni che l’attrice ha imparato a raccontare sullo schermo con naturalezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlize Theron racconta le riprese di "Odissea", il film di Christopher Nolan, tra il vento fortissimo e un personaggio segnato dalla fragilità

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Christopher Nolan Shares His Experience Of Filming In India | The Odyssey | Tom Holland | Matt Damon

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