Quando il regista di grande successo annuncia un nuovo progetto, si susseguono anticipazioni e speculazioni tra appassionati e addetti ai lavori. Questa volta, il cast include attrici come Zendaya e Charlize Theron, coinvolte in un film scritto e diretto dallo stesso Nolan. Le riprese sono in corso e le prime informazioni sulla produzione sono state ufficialmente comunicate, senza rivelare dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

Quando Christopher Nolan decide di tornare dietro la macchina da presa, il mondo del cinema freme. Ma con The Odyssey, l’adattamento kolossal del poema di Omero in arrivo nelle sale italiane in estate, il regista di Oppenheimer ha deciso di superarsi, mettendo a punto il cast più glamour del decennio con alcune delle attrici più amate, da Zendaya a Charlize Theron. Matt Damon è l’Ulisse di Nolan. Durante la sua ultima intervista al The Late Show di Stephen Colbert, Christopher Nolan ha spiegato con passione perché ha scelto di affrontare una sfida tanto ardua: “ L’ Odissea non è solo una storia. È LA storia. È il racconto che definisce chi siamo come esseri umani che cercano la strada verso casa”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da Zendaya a Charlize Theron, il cast dell’Odissea di Christopher Nolan

THE ODYSSEY - The Perfect Story For Christopher Nolan

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