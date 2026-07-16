ABBONATI A DAYITALIANEWS Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Cga) ha espresso un parere destinato ad avere un impatto significativo sulle politiche di sostegno alle imprese. In merito all’applicazione della mini-decontribuzione prevista da una legge regionale, il Cga ha riconosciuto che la Sicilia potrebbe superare i limiti imposti dal regime “de minimis” per gli aiuti destinati alle aziende che assumono personale. Alla base di questa interpretazione vi è il richiamo alle prerogative garantite dallo Statuto speciale della Regione Siciliana, che riconosce un’autonomia istituzionale, finanziaria e procedurale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cga Sicilia: lo Statuto speciale può consentire di superare i limiti del de minimis per gli aiuti alle imprese

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