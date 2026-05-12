Ciclone Harry e frana di Niscemi via alle domande per gli aiuti alle imprese | fino a 400 mila euro tra fondi perduti e prestiti

Le autorità hanno avviato le procedure per fornire aiuti alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Sono disponibili fino a 400 mila euro tra fondi perduti e prestiti. La fase di ricostruzione è iniziata e le domande per ottenere i contributi possono essere presentate. Le misure intendono supportare le aziende che hanno subito danni a seguito di questi eventi meteorologici.

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Si apre la fase della ricostruzione per le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Da oggi è attiva la piattaforma Irfis per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi.L’intervento.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclone Harry, Schifani: "Finanziamenti fino a 400 mila euro alle imprese danneggiate"Al via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Ciclone Harry, via alla fase due: fino a 400 mila euro alle impreseAl via la seconda fase degli aiuti alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Argomenti più discussi: Ciclone Harry e frana di Niscemi, sbloccato il Durc. Schifani: In arrivo i pagamenti a 100 imprese; Ciclone Harry e frana di Niscemi, semplificate le procedure per accedere alle agevolazioni; Danni del ciclone Harry e frana di Niscemi, via libera alle modifiche: più semplice l’accesso agli aiuti per le imprese; Ciclone Harry e frana di Niscemi, Schifani: Via alla fase due: finanziamenti fino a 400 mila euro alle imprese danneggiate. Regione Siciliana semplifica il Fondo Sicilia per le imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi dedalomultimedia.org/notizie/ultime… #sicilia #imprese #fondosicilia #schifani #irfis #niscemi #economia x.com Palermo. Ciclone Harry e frana di Niscemi, al via gli aiuti per le imprese danneggiateAperta da oggi la piattaforma Irfis per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di ... libertasicilia.it