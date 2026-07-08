Per il 2026, la Cassa integrazione assistenza della provincia di Siena aumenterà i contributi massimi destinati alla formazione dei lavoratori e alla trasformazione di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro stabili. La decisione è stata annunciata dai responsabili dell'organizzazione agricola, che ha anche segnalato un incremento generale delle risorse destinate alle imprese.

La Cia, Cassa integrazione assistenza della provincia di Siena aumenta, per il 2026, i tetti massimi dei contributi destinati alla formazione dei lavoratori e alla trasformazione dei contratti di apprendistato in rapporti di lavoro stabili. Una decisione resa possibile dalla crescita registrata dall’ente, che continua a rafforzare il proprio ruolo di sostegno al sistema dell’artigianato senese. Al 30 giugno 2026 la Cia conta 752 imprese aderenti, per un totale di 5.426 dipendenti, entrambi in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025. In crescita anche gli incassi contributivi, saliti del 10%. "Abbiamo scelto di incrementare questi contributi perché crediamo che oggi sia fondamentale aiutare le imprese ad investire sulle competenze e sull’ occupazione stabile – afferma il direttore della Cia, Leonardo Boschi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cia, numeri in crescita. Boschi: "Aumentati gli aiuti alle imprese"

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