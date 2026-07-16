Cesara Buonamici ha annunciato di aver avuto un cancro al seno. La giornalista ha descritto la diagnosi come uno shock. Ha condiviso che la malattia ha richiesto un percorso di cure e sacrifici personali. La notizia è stata comunicata pubblicamente durante un intervento in tv. Non sono stati forniti dettagli sul trattamento o sui tempi di recupero. La conduttrice ha parlato anche delle conseguenze emotive legate alla malattia.

Dietro il volto rassicurante del Tg5 c’è una storia personale fatta di scelte professionali, sacrifici e una battaglia contro la malattia. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Cesara Buonamici ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita, parlando della lunga carriera a Mediaset, del rapporto con il marito Joshua Kalman e della diagnosi di cancro al seno, arrivata cinque anni fa. Il no alla Rai e a La7 con Mentana. Nel corso dell’intervista, la giornalista ha spiegato di aver avuto più di un’occasione per lasciare Mediaset, senza però mai sentirne davvero il bisogno. «Se ho pensato di seguire Enrico Mentana quando lui è andato a La7? Ho avuto due occasioni: una, appunto, di andare a La7 con il gruppo di Mentana e una, in un passato più lontano, di andare in Rai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cesara Buonamici racconta la malattia: “Il cancro al seno è stato uno shock”

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