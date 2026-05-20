Elena Bonetti, ex ministro della Famiglia, ha condiviso la sua esperienza con il tumore al seno, affermando che la diagnosi le ha fatto affrontare un periodo di forte paura e vulnerabilità. Ricorda come il momento in cui le è stato comunicato di avere la malattia sia stato particolarmente difficile, paragonandolo a un baratro. La sua testimonianza evidenzia le emozioni intense che accompagnano chi riceve una diagnosi di cancro e il percorso successivo di fronte alla malattia.

«Il momento della diagnosi è quello in cui ti trovi di fronte a un baratro. Hai paura, ti senti fragile». Elena Bonetti rompe il silenzio sulla sua malattia e racconta pubblicamente la battaglia contro il tumore al seno. L’ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, oggi deputata di Azione ed ex esponente del Terzo Polo, ha scelto di condividere la sua esperienza durante l’evento “Ieo con le donne”, organizzato a Milano dall’Istituto europeo di oncologia. Bonetti ha rivelato di aver affrontato una mastectomia bilaterale e di aver vissuto mesi segnati dalla paura e dall’incertezza, ma anche dalla vicinanza della famiglia e dal sostegno dei medici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elena Bonetti, ex ministro della Famiglia, racconta il tumore al seno: “La malattia mi ha cambiata”

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