Elena Bonetti ex ministro della Famiglia racconta il tumore al seno | La malattia mi ha cambiata
Elena Bonetti, ex ministro della Famiglia, ha condiviso la sua esperienza con il tumore al seno, affermando che la diagnosi le ha fatto affrontare un periodo di forte paura e vulnerabilità. Ricorda come il momento in cui le è stato comunicato di avere la malattia sia stato particolarmente difficile, paragonandolo a un baratro. La sua testimonianza evidenzia le emozioni intense che accompagnano chi riceve una diagnosi di cancro e il percorso successivo di fronte alla malattia.
«Il momento della diagnosi è quello in cui ti trovi di fronte a un baratro. Hai paura, ti senti fragile». Elena Bonetti rompe il silenzio sulla sua malattia e racconta pubblicamente la battaglia contro il tumore al seno. L’ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, oggi deputata di Azione ed ex esponente del Terzo Polo, ha scelto di condividere la sua esperienza durante l’evento “Ieo con le donne”, organizzato a Milano dall’Istituto europeo di oncologia. Bonetti ha rivelato di aver affrontato una mastectomia bilaterale e di aver vissuto mesi segnati dalla paura e dall’incertezza, ma anche dalla vicinanza della famiglia e dal sostegno dei medici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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