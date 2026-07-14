Cesara Buonamici ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare il Tg5, sottolineando di aver sacrificato molte persone vicine, in particolare il marito, per la carriera. La giornalista ha aggiunto che l’unica cosa che oggi la preoccupa è il cancro. L’intervista, pubblicata su Vanity Fair, si concentra anche sulla richiesta di essere chiamata semplicemente Cesara, evitando titoli formali.

Questa intervista a Cesara Buonamici è pubblicata sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. Quindi, dobbiamo chiamarla commendatore? «Vi prego, chiamatemi Cesara». Allora Cesara, si sarebbe mai immaginata tutto questo? «No, anche perché il mio percorso è un po’ insolito». Che cosa intende per «insolito»? «Intanto volevo fare Medicina. Però, uno zio dottore mi scoraggiò: “La strada è lunga, avrai poco tempo per i figli.”. Così ebbe l’idea di spingermi verso Farmacia: l’accolsi, ma non c’entrava niente con me». Quando capì che era destinata ad altro? «Un giorno lessi sul secondo canale della Rai un annuncio: una delle tante tv libere, che stavano emergendo, avrebbe fatto dei provini quello stesso pomeriggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cesara Buonamici: «Non ho mai pensato di lasciare il Tg5. Per la carriera ho sacrificato le persone vicine, in particolare mio marito Joshua. L’unica cosa che oggi mi rende impaurita è il cancro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cesara Buonamici ferma il Tg5 per una comunicazione importante

Notizie e thread social correlati

Il videomessaggio di Joshua (marito di Cesara Buonamici) per Ilary Blasi: "Come mi vedi come conduttore del Grande Fratello Vip?"Durante la finale del Grande Fratello Vip, è stato trasmesso un videomessaggio inviato da Joshua, marito dell'opinionista Cesara Buonamici, rivolto a...

Joshua, marito di Cesara Buonamici, alla finale del Grande Fratello: “Grazie Ilary, forse conduco il prossimo”Durante la finale del Grande Fratello, Joshua Kalman, marito di una nota giornalista, ha inviato un videomessaggio rivolto alla conduttrice del...

Temi più discussi: Simona Ventura commenta la sua scomparsa dai palinsesti tv: Non ho rimpianti; Palinsesti Mediaset 2026/27: il daytime di Infante con Ore 11, Gf Vip riparte a settembre e Amadeus potrebbe tornare; Grande Fratello Vip torna a settembre 2026 con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli; Grande Fratello Vip, spuntano i primi nomi del cast.

Cesara Buonamici: Ho scoperto un tumore con la prevenzione. Mia madre è morta a 94 anni, non si è mai prontiArriva poi alla carta stampata, scrive per La città e, nel 1982, viene selezionata da Retequattro. Da quel momento Cesara Buonamici spicca il volo. Diventata giornalista professionista nel 1987, ... ilmessaggero.it

Cesara Buonamici: Ho scoperto un tumore con la prevenzione. Mia madre è morta a 94 anni, non si è mai prontiLa conduttrice è convolata a nozze (a Fiesole) nel 2022 con il medico israeliano Joshua Kalman (oggi 72 anni) dopo ben 24 anni di fidanzamento. La coppia non ha figli e vive a Roma. Da sempre molto ... ilmessaggero.it