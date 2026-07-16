Durante giugno, la polizia provinciale ha registrato circa sessanta incidenti che hanno coinvolto cervi e caprioli sulle strade della Valtellina. In media, si tratta di due incidenti al giorno con animali selvatici investiti. Il report evidenzia un aumento rispetto ai mesi precedenti e sottolinea la frequenza di questi episodi lungo le principali arterie della zona. Non sono stati segnalati feriti gravi tra gli animali o gli automobilisti coinvolti.

Sondrio, 16 luglio 2026 – Quasi sessanta animali selvatici investiti sulle strade della Valtellina nel solo mese di giugno. I conti li fa il comando della polizia provinciale, guidato dal commissario capo Piermario Pollieno, che ha fotografato in un report l’attività del mese scorso. I numeri. I più colpiti sulle strade della provincia di Sondrio sono stati i cervi con ben 22 investimenti, seguiti dai caprioli con 18. Gli agenti sono intervenuti anche in sinistri che hanno interessato 10 volpi, 4 tassi, 2 faine, una lepre comune, una marmotta e un riccio. A giugno gli operatori hanno provveduto anche al recupero e allo smaltimento di 26 animali trovati morti: si tratta di 13 caprioli, 6 cervi, 4 volpi, 2 merli e un piccione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cervi e caprioli vittime della strada. Due incidenti al giorno coinvolgono animali selvatici

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