Più di due incidenti al giorno con animali selvatici in provincia di Sondrio

Negli ultimi due mesi del 2026, aprile e maggio, si sono verificati in media più di due incidenti al giorno coinvolgendo animali selvatici sulla provincia di Sondrio. I dati sono stati comunicati dalla polizia provinciale, che ha registrato numerosi episodi di collisioni tra veicoli e fauna selvatica lungo le strade della zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni materiali specifici.

Negli ultimi due mesi del 2026 (aprile e maggio) in media si sono verificati più di due incidenti stradali al giorno che hanno coinvolto animali selvatici: lo testimoniano i dati dei report forniti dalla polizia provinciale guidata dal Comandante Piermario Pollieno.AprileQuesti i dati relativi al. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Oltre un incidente al giorno con fauna selvatica: quasi 400 casi nel 2025, quasi tutti ungulati

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