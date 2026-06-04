torneo dei rioni di cerreto guidi lazzeretto e cerreto ponente si contendono la seconda edizione

Domani sera alle 22 si giocherà la finale del secondo Torneo dei Rioni di Cerreto Guidi tra Lazzeretto e Cerreto Ponente. La partita si svolgerà nel campo locale e rappresenta la conclusione della competizione tra i due rioni. La finale segue le fasi eliminatorie del torneo, che ha coinvolto diverse squadre del territorio. I partecipanti sono pronti a sfidarsi in una partita che chiuderà la manifestazione.

Sale l’attesa per Lazzeretto-Cerreto Ponente, finale del secondo Torneo di calcio dei Rioni di Cerreto Guidi, che si terrà domani sera alle 22.30 al Lensi di Lazzeretto. Ultimo atto che sarà preceduto dalla finale per il terzo posto tra i campioni uscenti di Stabbia Chiesa e Gavena-Bassa-Pieve. Questi ultimi si sono arresi soltanto 4-2 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi a reti bianche grazie anche ad alcuni strepitosi interventi dei due portieri. Nell’altra semifinale, invece, la rivelazione Cerreto Ponente, che dopo l’ultimo posto nel girone A con due sconfitte in altrettante gare si è guadagnato l’accesso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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