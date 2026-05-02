Nella giornata del 1° maggio, durante la Festa dei Lavoratori, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una giovane di 21 anni. La ragazza, al suo primo giorno di lavoro come cameriera, stava percorrendo una strada quando si è verificato l’incidente. Le autorità hanno confermato il decesso della giovane sul luogo dell’incidente e stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tragico incidente stradale: muore una 21enne Aveva 21 anni Samantha Lacedonia, la ragazza che ha perso la vita il primo maggio in seguito ad un incidente su cui ora si indaga per capire cosa abbia portato allo scontro tra due auto che è stato fatale alla giovane. Il sinistro è avvenuto nella giornata del primo maggio, Festa dei Lavoratori, e la stessa vittima si stava recando al suo nuovo posto di lavoro. Lo scontro e l’inchiesta Samantha era a bordo di una Fiat 500 rossa: si è scontrata con una Mercedes guidata da un 83enne. La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sulla vicenda. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi, nelle prossime ore potrebbero essere disposti accertamenti tecnici per individuare le cause dello scontro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Muore a 21 anni mentre va al lavoro il 1° Maggio, Samantha Lacedonia era al suo primo giorno da cameriera

Notizie correlate

“Un sogno spezzato il 1° maggio”. Samantha muore a 21 anni mentre va al lavoro, era il suo primo giornoUna tragedia che lascia senza parole e che colpisce nel giorno simbolo del lavoro.

La 21enne Samantha Lacedonia morta in incidente mentre andava a lavoro, era il suo primo giornoLa Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia , la 21enne che ha perso la vita ieri in...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Schianto mortale sulla provinciale Ostuni-Ceglie Messapica: muore una ragazza di 21 anni di Bisceglie; Scontro a Ceglie Messapica: muore una 21enne di Bisceglie. Si era trasferita da poco per lavoro; Samantha Lacedonia morta a 21 anni: lo schianto frontale con la Fiat 500 contro una Mercedes; Incidente tra Ostuni e Ceglie Messapica, muore la 21enne Samantha Lacedonia di Bisceglie.

Muore a 21 anni mentre va al lavoro il 1° Maggio, Samantha Lacedonia era al suo primo giorno da camerieraTragico incidente stradale nella Festa dei Lavoratori: muore Samantha Lacedonia, aveva 21 anni e stava andando a lavorare ... virgilio.it

Samantha muore a 21 anni in un incidente mentre va al lavoro del Primo maggio: era il suo primo giornoLa giovane, a bordo di una 500, si è schiantata sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica (Brindisi) contro una Mercedes guidata da un 83enne ... today.it

la Repubblica. . La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia, la 21enne che ha perso la vita ieri in seguito ad un incidente che si è verificato sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica il Primo - facebook.com facebook