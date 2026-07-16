Una donna di 52 anni è rimasta illesa dopo un violento incidente avvenuto nella notte sulla statale Adriatica a Marina di Massignano. L’auto della donna si è schiantata contro un’autocisterna, danneggiando anche una cisterna di parcheggio. La conducente è uscita dai rottami dell’auto e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni non gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Terrificante schianto, nella notte, lungo la statale Adriatica a Marina di Massignano. Una donna di 52 anni, J. A. uscita miracolosamente dai rottami della sua auto, dopo il violento impatto contro un’autocisterna, è stata trasportata all’ospedale di Torrette, ma non sarebbe in gravissime condizioni. Lo spaventoso incidente è accaduto intorno alle due della notte di mercoledì, in direzione nelle vicinanze dell’hotel ristorante Rivamare. L’autotreno con cisterna carica di vino, era parcheggiato sul margine della strada, lato est, in direzione nord e il conducente stava dormendo nella cabina. La donna, al volante di una Dacia Sandero, forse colta da un colpo di sonno o a seguito di una distrazione, ha centrato in pieno lo spigolo sinistro del rimorchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centra la cisterna parcheggiata. Esce illesa dall’auto distrutta

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