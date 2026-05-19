Ubriaco al volante centra un’auto parcheggiata e poi si scaglia contro i carabinieri | arrestato 50enne
Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver causato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Dopo aver tamponato un'auto parcheggiata, si sarebbe scagliato contro i militari intervenuti sul luogo. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida, provocando danni a un veicolo e tentando di aggredire i carabinieri che sono arrivati sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del 50enne.
Si sarebbe messo alla guida dopo avere bevuto e avrebbe provocato un incidente finendo poi per aggredire i carabinieri intervenuti sul posto. È accaduto a Raffadali dove un 50enne disoccupato è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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