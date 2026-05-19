Turista olandese centra lo sportello aperto di un' auto parcheggiata e finisce al pronto soccorso
Un turista olandese di 64 anni ha urtato lo sportello di un’auto parcheggiata e aperto, alle 16 di oggi, martedì 19 maggio, ad Ancona. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto all’ultimo momento, poco prima che l’uomo colpisse il veicolo. Dopo lo scontro, l’uomo è finito al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche necessarie.
ANCONA – Attorno alle 16 di oggi, martedì 19 maggio, un turista olandese di 64 anni ha centrato lo sportello di un’auto parcheggiata e aperto, a quanto da lui dichiarato, all’ultimo. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" L’episodio è avvenuto in via Piave e ha visto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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