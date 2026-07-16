Centenario Napoli il CONI assegna onorificenza speciale | data e dettagli della cerimonia
Il CONI ha deciso di assegnare un’onorificenza speciale al Napoli in occasione del centenario del club, previsto per il 1° agosto 2026. La decisione è stata presa durante la 1174ª riunione della Giunta Nazionale. La cerimonia di consegna dell’onorificenza non ha ancora una data ufficiale.
Il Napoli riceve un’onorificenza speciale dal CONI per i suoi 100 anni, il traguardo che il club raggiungerà il 1° agosto 2026. La decisione arriva dalla 1174ª riunione della Giunta Nazionale. Napoli: l’onorificenza del CONI per il centenario. La Commissione Benemerenze del CONI ha assegnato riconoscimenti ufficiali a cinque società storiche, tra cui gli azzurri. Il Napoli condivide questo onore con la Fiorentina, che compirà 100 anni il 29 agosto, oltre a Canottieri Sabazia, ASD Sci Corno alle Scale KLI Bologna e Circolo del Tennis Palermo. La riunione della Giunta, svoltasi al Foro Italico a Roma, ha deliberato i premi seguendo le proposte della commissione dedicata al riconoscimento del merito sportivo italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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