Centenario Napoli il CONI assegna onorificenza speciale | data e dettagli della cerimonia

Da spazionapoli.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il CONI ha deciso di assegnare un’onorificenza speciale al Napoli in occasione del centenario del club, previsto per il 1° agosto 2026. La decisione è stata presa durante la 1174ª riunione della Giunta Nazionale. La cerimonia di consegna dell’onorificenza non ha ancora una data ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Napoli riceve un’onorificenza speciale dal CONI per i suoi 100 anni, il traguardo che il club raggiungerà il 1° agosto 2026. La decisione arriva dalla 1174ª riunione della Giunta Nazionale. Napoli: l’onorificenza del CONI per il centenario. La Commissione Benemerenze del CONI ha assegnato riconoscimenti ufficiali a cinque società storiche, tra cui gli azzurri. Il Napoli condivide questo onore con la Fiorentina, che compirà 100 anni il 29 agosto, oltre a Canottieri Sabazia, ASD Sci Corno alle Scale KLI Bologna e Circolo del Tennis Palermo. La riunione della Giunta, svoltasi al Foro Italico a Roma, ha deliberato i premi seguendo le proposte della commissione dedicata al riconoscimento del merito sportivo italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

centenario napoli il coni assegna onorificenza speciale data e dettagli della cerimonia
© Spazionapoli.it - Centenario Napoli, il CONI assegna onorificenza speciale: data e dettagli della cerimonia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis sul centenario del Napoli: "Qualcuno fa cadere la data il 1° agosto, ma le celebrazioni dureranno un anno"Il presidente del Napoli ha affermato che il club celebrerà il centenario per un intero anno, anche se ci sono diverse interpretazioni sulla data di...

Leggi anche: Trump, il figlio Donald Jr. sposo alle Bahamas: i dettagli della cerimonia intima

Temi più discussi: Napoli e Fiorentina, collare d'oro dal Coni per il centenario; UFFICIALE – CONI, collare d’oro al Napoli per il centenario: il comunicato; Nuova Maglia Napoli, la divisa del centenario fa il boom: +72% rispetto allo scorso anno nella prima settimana; Svelata la maglia del Centenario: Napoli forza di una terra.

centenario napoli centenario napoli il coniCentenario SSC Napoli: arriva il collare d'oro del CONI, i dettagli dell'onorificenzaUltime notizie SSC Napoli - Il centenario s'avvicina e arriva una prima onorificenza per la SSC Napoli. Centenario SSC Napoli: onorificenza dal CONI Sì, perché la 1174ª riunione della Giunta Nazionale ... msn.com

centenario napoli centenario napoli il coniNapoli e Fiorentina, collare d'oro dal Coni per il centenarioLa Giunta nazionale del Coni ha appena conferito il Collare d'oro al Napoli e alla Fiorentina che compiono 100 anni di attività. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web