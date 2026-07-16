Il CONI ha deciso di assegnare un’onorificenza speciale al Napoli in occasione del centenario del club, previsto per il 1° agosto 2026. La decisione è stata presa durante la 1174ª riunione della Giunta Nazionale. La cerimonia di consegna dell’onorificenza non ha ancora una data ufficiale.

Il Napoli riceve un’onorificenza speciale dal CONI per i suoi 100 anni, il traguardo che il club raggiungerà il 1° agosto 2026. La decisione arriva dalla 1174ª riunione della Giunta Nazionale. Napoli: l’onorificenza del CONI per il centenario. La Commissione Benemerenze del CONI ha assegnato riconoscimenti ufficiali a cinque società storiche, tra cui gli azzurri. Il Napoli condivide questo onore con la Fiorentina, che compirà 100 anni il 29 agosto, oltre a Canottieri Sabazia, ASD Sci Corno alle Scale KLI Bologna e Circolo del Tennis Palermo. La riunione della Giunta, svoltasi al Foro Italico a Roma, ha deliberato i premi seguendo le proposte della commissione dedicata al riconoscimento del merito sportivo italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Centenario Napoli, il CONI assegna onorificenza speciale: data e dettagli della cerimonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis sul centenario del Napoli: "Qualcuno fa cadere la data il 1° agosto, ma le celebrazioni dureranno un anno"Il presidente del Napoli ha affermato che il club celebrerà il centenario per un intero anno, anche se ci sono diverse interpretazioni sulla data di...

Leggi anche: Trump, il figlio Donald Jr. sposo alle Bahamas: i dettagli della cerimonia intima

Temi più discussi: Napoli e Fiorentina, collare d'oro dal Coni per il centenario; UFFICIALE – CONI, collare d’oro al Napoli per il centenario: il comunicato; Nuova Maglia Napoli, la divisa del centenario fa il boom: +72% rispetto allo scorso anno nella prima settimana; Svelata la maglia del Centenario: Napoli forza di una terra.

150 euro. Questo il prezzo della maglia del centenario del #Napoli. Per la personalizzazione servono altri 20 euro. É possibile anche pagarla in tre rate. x.com

Centenario SSC Napoli: arriva il collare d'oro del CONI, i dettagli dell'onorificenzaUltime notizie SSC Napoli - Il centenario s'avvicina e arriva una prima onorificenza per la SSC Napoli. Centenario SSC Napoli: onorificenza dal CONI Sì, perché la 1174ª riunione della Giunta Nazionale ... msn.com

Napoli e Fiorentina, collare d'oro dal Coni per il centenarioLa Giunta nazionale del Coni ha appena conferito il Collare d'oro al Napoli e alla Fiorentina che compiono 100 anni di attività. msn.com