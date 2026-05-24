Trump il figlio Donald Jr sposo alle Bahamas | i dettagli della cerimonia intima

Donald Trump Jr. ha sposato Bettina Anderson in una cerimonia privata tra Florida e Bahamas. La celebrazione è stata intima, senza dettagli pubblici sulla location esatta o sul numero di invitati. La coppia si è unita in matrimonio con una cerimonia discreta, senza partecipazioni ufficiali o grandi festeggiamenti. La scelta di luoghi isolati ha caratterizzato l’evento, tenuto lontano dai riflettori pubblici.

Donald Trump Jr. ha scelto la via più discreta per il suo secondo matrimonio. Il primogenito di Donald Trump ha sposato Bettina Anderson, modella e socialite di Palm Beach, con una celebrazione divisa tra la Florida e le Bahamas. Prima il sì ufficiale, in forma privata, poi una cerimonia tropicale su un’isola riservata, alla presenza di pochissimi invitati. Una scelta quasi sorprendente per una famiglia abituata ai grandi scenari, ma perfettamente in linea con il desiderio della coppia di vivere il momento senza trasformarlo in un evento pubblico. A far parlare è stata soprattutto l’assenza del Presidente USA. Donald Trump Jr. e Bettina Anderson, nozze intime alle Bahamas. 🔗 Leggi su Dilei.it

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TRUMP'S WEDDING DILEMMA, DON JR. MARRIES IN BAHAMAS

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