Lombardia | 53 milioni per dare nuova vita a 1.700 case sfitte

La Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 53 milioni di euro destinato alla ristrutturazione di circa 1.700 abitazioni di proprietà di Aler che risultano vuote. L’obiettivo è intervenire su edifici che al momento non sono occupati, con lavori di manutenzione e riqualificazione. La somma messa a disposizione intende favorire il recupero di queste unità abitative, rendendole nuovamente disponibili per le famiglie.

? Cosa sapere La Giunta Lombardia stanzia 53 milioni di euro per ristrutturare 1.700 case Aler sfitte.. I fondi finanziano interventi tecnici e abbattimento barriere architettoniche in tutte le province.. La Giunta della Regione Lombardia ha stanziato 53 milioni di euro per la ristrutturazione di 1.700 alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, puntando a risolvere il problema degli immobili vuoti attraverso interventi mirati su impianti e spazi abitativi. Mentre cammini tra i palazzi che segnano l’ossatura delle nostre periferie e dei centri storici, è impossibile non notare quelle finestre chiuse che sembrano guardare il mondo con indifferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 53 milioni per dare nuova vita a 1.700 case sfitte Notizie correlate Carrara, piano da 12 milioni: riqualificare 220 case popolari sfitte? Cosa sapere La Lega propone a Carrara 12 milioni di avanzo per manutenzione alloggi popolari. Quarticciolo: 53 milioni per 1.500 case e cantieri imminentiUn protocollo d’intesa firmato oggi, giovedì 12 marzo 2026, ha sbloccato un investimento di 53 milioni di euro per la rigenerazione del Quarticciolo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfitti; Fondi per riqualificare 1.700 alloggi sfitti di Aler e Comuni lombardi; Regione Lombardia stanzia 20 milioni per riqualificare le case popolari Aler -; Case popolari, da Regione Lombardia 56 milioni: fondi anche per Mantova per recuperare gli alloggi sfitti. Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfittiLa Giunta di Regione Lombardia ha stanziato 53 milioni di euro per ristrutturare 1.700 alloggi di edilizia residenziale pubblica. ilgiorno.it Da Regione 53 milioni per riqualificare gli alloggi sfitti delle AlerRiqualificare e riassegnare gli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica delle Aler e dei Comuni attraverso un intervento ad ampio ... casateonline.it Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto la richiesta di abrogazione del contributo sanitario per i "vecchi frontalieri". La misura dovrebbe entrare in vigore entro settembre, ma continua a suscitare polemiche tra accuse di incostituzionalità, difficoltà ap - facebook.com facebook Mercoledì #29aprile #allertaGIALLA per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com