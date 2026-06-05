Il conto alla rovescia dei 25 giorni | la Roma rischia di perdere Pellegrini Dybala e Celik a parametro zero

A 25 giorni dalla fine del mercato, la Roma si trova a rischio di perdere tre giocatori chiave senza ricevere compenso, poiché i contratti di Pellegrini, Dybala e Celik scadono nel mese di giugno. La società sta monitorando la situazione e cerca soluzioni per rinnovare i contratti o trovare accordi alternativi. Se non si troverà un’intesa entro questa scadenza, i tre calciatori potranno firmare con altri club a parametro zero.

Il tempo scorre inesorabile e a Trigoria si è ufficialmente attivato un countdown ad altissima tensione. Mancano esattamente venticinque giorni al 30 giugno, una data spartiacque oltre la quale tre pilastri fondamentali della Roma si ritroveranno formalmente senza un contratto e liberi di accasarsi altrove. La lista dei calciatori in scadenza imminente è di quelle che fanno tremare i polsi alla tifoseria e tolgono il sonno alla dirigenza: il primo nome è quello del fuoriclasse argentino Paulo Dybala, il secondo è il terzino turco Zeki Celik (al centro di un forte interessamento da parte del Fenerbahce), e il terzo è l’uomo simbolo dello spogliatoio, il capitano Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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COUNTDOWN DEL CAPODANNO 2026 - conto alla rovescia fino al 2026 - Capodanno 2026

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