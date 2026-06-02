Il futuro di El Shaarawy dopo l’addio alla Roma | blitz della Fiorentina per il colpo a parametro zero

La Fiorentina ha fatto un blitz per ingaggiare El Shaarawy, svincolato dalla Roma, offrendo un contratto a parametro zero. La trattativa si svolge rapidamente e potrebbe portare l’attaccante a vestire la maglia viola nelle prossime settimane. El Shaarawy, che ha lasciato i giallorossi, è ora al centro di questa operazione di mercato. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra le parti.

Il mercato degli svincolati si accende con una mossa improvvisa che potrebbe ridisegnare le corsie esterne della prossima Serie A. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si è inserita con decisione nella corsa per assicurarsi le prestazioni sportive di Stephan El Shaarawy. Il calciatore, nato nel 1992, ha da poco consumato il suo toccante addio alla Roma e si trova attualmente senza vincoli contrattuali, una condizione di totale libertà che lo rende uno dei pezzi pregiati più ambiti dalle società che hanno la necessità di rinforzare il reparto avanzato senza dover investire cifre astronomiche per il cartellino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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El Shaarawy annuncia l'addio alla Roma: «Derby mia ultima partita all'Olimpico»

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