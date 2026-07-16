Celik alla Juventus | dove lo utilizzerà Spalletti e i suoi numeri con la Roma

La Juventus ha acquistato il difensore turco, che nella sua ultima stagione con la Roma ha mostrato versatilità e affidabilità. L’allenatore Spalletti prevede di impiegarlo principalmente come terzino destro, sfruttando le sue capacità di adattamento. La società ha concluso l’affare con la Roma, realizzando un’operazione di mercato che ha coinvolto un trasferimento diretto tra le due squadre.

di Mauro Munno Celik alla Juventus: dove lo utilizzerà Spalletti e i suoi numeri nell’ultima stagione con la Roma. Il turco è duttile e affidabile. La Juventus mette a segno un vero e proprio scippo di mercato ai danni della Roma. Quando i giallorossi sembravano ormai a un passo dal blindare Zeki Çelik con il rinnovo del contratto, il blitz di Giovanni Carnevali e Ricky Massara ha cambiato repentinamente le carte in tavola, assicurando il terzino turco a parametro zero ai bianconeri. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per Luciano Spalletti si tratta di un innesto di spessore ed esperienza internazionale. Sulla carta, il classe 1997 si candida a essere la prima alternativa a Pierre Kalulu, ma la sua duttilità tattica potrebbe presto ridisegnare le gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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