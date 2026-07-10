Ekkelenkamp ha giocato 25 partite con l’Udinese questa stagione, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. Ha disputato 1.800 minuti complessivi, con una media di 72 minuti a partita. La sua presenza in campo si è fatta notare per il contributo offensivo e la capacità di inserirsi tra le linee. I numeri riflettono una stagione importante, che potrebbe essere valutata anche in ottica di trasferimento.

di Francesco Spagnolo Ekkelenkamp alla Juventus, i numeri della stagione con l’Udinese confermano la forza del calciatore. Ecco come è andata con i bianconeri. Il calciomercato della Juventus si accende attorno a profili capaci di abbinare dinamismo, inserimenti e precisione tattica. In quest’ottica, i riflettori dei bianconeri si sono posati su Ekkelenkamp, centrocampista che nell’ultima stagione ha dimostrato una costanza di rendimento davvero importante, attirando le attenzioni dei massimi dirigenti della Continassa. Un eventuale passaggio alla Juventus del calciatore olandese garantirebbe alla squadra un innesto di assoluta affidabilità e sostanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Ekkelenkamp alla Juventus, i numeri della stagione con l’Udinese: c’è un dato che si sposa alla perfezione con Spalletti

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