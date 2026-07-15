Santiago Castro è stato indicato come possibile nuovo acquisto per la Juventus. Nell’ultima stagione con il Bologna, l’attaccante ha totalizzato un certo numero di gol e assist, dimostrando di essere un elemento chiave per la squadra. Le sue prestazioni sono state valutate come positive e compatibili con il modulo adottato dall’attuale allenatore. La società bianconera sta valutando l’operazione, considerando anche come Castro potrebbe integrarsi nel sistema di gioco con la nuova guida tecnica.

di Luca Fiore Santiago Castro è nel mirino della Juventus: i numeri nell’ultima stagione con il Bologna e come giocherebbe con Spalletti. Santiago Castro ha disputato un’ ottima stagione con la maglia del Bologna, confermandosi come uno degli uomini imprescindibili di Vincenzo Italiano. Il centravanti argentino ha dimostrato una straordinaria continuità sul campo da gioco, collezionando ben 35 presenze in Serie A e mettendo a referto 7 reti e 2 assist vincenti per i compagni di squadra. La sua costante presenza fisica, unita a un’ottima tecnica di base, gli ha permesso di guidare il reparto offensivo dei rossoblù con costanza e cinismo attirando le attenzioni delle principali big del nostro campionato, pronte a investire su un profilo dal sicuro avvenire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Castro alla Juventus: i numeri dell’attaccante nell’ultima stagione con il Bologna e come giocherebbe con Spalletti

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La Juventus e il futuro Castro nel mirino per il calciomercato estivo

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I prezzi verificati degli attaccanti accostati alla #Juventus nelle ultime settimane: #Pellegrino 25/30M€ #Mateta 35M€ #Sorloth 35M€ #Castro 40M€ #Guirassy 40M€ #KoloMuani oltre 45M€ #Balogun 50M€ #Oyarzabal 75M€ ( x.com

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