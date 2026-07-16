La Juventus ha raggiunto un accordo con il difensore turco Zeki Çelik, superando la concorrenza della Roma. L'intesa è stata trovata sulla base di un contratto che il giocatore firmerà con i bianconeri. La trattativa si è conclusa con un inserimento rapido della Juventus, che ha cambiato le dinamiche della sessione estiva di calciomercato. I dettagli sul contratto non sono ancora stati resi noti.

col difensore turco. Colpo di scena clamoroso in questa caldissima sessione estiva di calciomercato. La Juventus irrompe con forza su Zeki Çelik, superando la concorrenza della Roma con un inserimento fulmineo che cambia di colpo tutte le carte in tavola. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il terzino turco, ufficialmente svincolato dal club giallorosso dallo scorso 30 giugno dopo la scadenza naturale del suo contratto, sembrava ormai a un passo dal trovare l’accordo definitivo con la dirigenza capitolina per prolungare la sua avventura in maglia giallorossa. Tuttavia, i continui e imprevisti rallentamenti nella trattativa per il rinnovo hanno aperto scenari del tutto inaspettati, permettendo ai bianconeri di inserirsi con tempismo perfetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Celik alla Juve: i dettagli sul contratto che firmerà coi bianconeri. Accordo trovato su questa base

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