Fabio Grosso ad un passo dalla Fiorentina | accordo in chiusura! I dettagli del contratto che firmerà il tecnico del Sassuolo

Fabio Grosso sta per firmare un contratto con la Fiorentina. L’accordo con il club viola è in fase di definizione e si sta per concludere. Grosso, attualmente allenatore del Sassuolo, ha raggiunto un’intesa ufficiale con la Fiorentina. I dettagli del contratto, tra cui durata e stipendio, sono ancora in fase di negoziazione. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore o giorni.

Fabio Grosso vicino alla Fiorentina: accordo in chiusura! Tutti i dettagli sul contratto che firmerà l’allenatore del Sassuolo. La Fiorentina è pronta a voltare pagina e ad affidare le chiavi del proprio progetto sportivo a una nuova guida tecnica. Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza toscana sta chiudendo un accordo verbale con Fabio Grosso come prossimo allenatore. Un’accelerata decisiva che testimonia la ferma volontà del club gigliato di anticipare i tempi e programmare la prossima stagione, assicurandosi uno dei profili più ambiti, moderni e promettenti dell’intero panorama calcistico italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano I dettagli dell’operazione: in arrivo un contratto biennale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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I due profili più graditi al Sassuolo, in caso - molto probabile - di addio di Fabio Grosso sono Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Sul primo c’è anche un interesse del Torino, sul secondo invece si muove anche il Modena. @sportmediaset x.com

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