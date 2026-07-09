La Juventus ha presentato una prima offerta contrattuale a Emiliano “Dibu” Martínez, con l’obiettivo di rafforzare la porta. La trattativa con l’Aston Villa è in corso, mentre il portiere argentino ha manifestato interesse per il trasferimento ai bianconeri. La società bianconera ha avviato un pressing deciso per chiudere l’accordo, con una base d’intesa già raggiunta con il giocatore. La trattativa prosegue per definire i dettagli del trasferimento.

sulla trattativa con l’Aston Villa. La Juventus rompe gli indugi per blindare la propria porta e formula una prima proposta contrattuale a Emiliano “Dibu” Martínez. Il portiere argentino ha manifestato una totale apertura al trasferimento in bianconero, ma la buona riuscita dell’operazione è legata a doppio filo ai complessi negoziati con l’ Aston Villa, rimasti ancora alle battute iniziali. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A fare il punto definitivo sulla trattativa ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano che, sul proprio canale YouTube, ha svelato i dettagli del fortissimo pressing della dirigenza della Continassa: « La Juve sta spingendo molto forte tra il Dibu Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve alza il pressing su Dibu Martinez: base d’accordo col giocatore che vuole i bianconeri. Le ultimissime

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