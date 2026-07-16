Dalla tensione davanti alla tv fino ai balli sulle note di "Vamos Vamos Argentina": i Rodriguez hanno celebrato il successo dell’Albiceleste ad Atlanta, mentre Belen ha tifato a distanza. Cecilia e Belen Rodriguez festeggiano l’Argentina dopo la vittoria contro l’Inghilterra nella semifinale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cecilia e Belen Rodriguez festeggiano per l’Argentina: esultanza in famiglia dopo la semifinale vinta con l’Inghilterra ai Mondiali 2026

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Cecilia Rodriguez festeggia il suoi 36 anni in Argentina e Ignazio Moser la sfotte

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Belen Rodriguez 'nuda' sotto la bandiera dell'Argentina dopo la vittoria contro l'Inghilterra ai Mondiali 2026 - VIDEODopo la vittoria dell'Argentina sulla Inghilterra nella semifinale dei Mondiali 2026, una donna si è mostrata avvolta dalla bandiera della squadra.

Mondiali 2026: Inghilterra in semifinale. Battuta ai supplementari la Norvegia: 2-1. Mercoledì sfida con l’Argentina (eliminata la Svizzera)L'Inghilterra ha raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026 battendo la Norvegia 2-1 ai tempi supplementari nei quarti di finale giocati a Miami.

Temi più discussi: La pelle del viso si rigenera, le mani insomma…Ma sta bene, è un pazzo: Cecilia Rodriguez rivela come sta il padre Gustavo dopo il terribile incendio; È stata una tragedia..., le parole di Cecilia Rodriguez su papà Gustavo svelano come sta oggi dopo il terribile incidente; Belen, festa di compleanno per Luna con gli ex Spinalbese e De Martino. E Fidanzati dov'è?; Belen e la festa in famiglia per Luna Marì, assente il fidanzato e la sorella Cecilia: Lei doveva lavorare.

Belen Rodriguez fa festa (a modo suo) per l’Argentina in finale ai MondialiBandiera argentina come abito, balli e baci alla telecamera prima del match: Belen Rodriguez ha vissuto Argentina-Inghilterra come solo lei sa fare ... iodonna.it

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Cecilia Rodriguez assente alla festa di Luna Marì: il motivo spiegato da BelénAlla festa per il quinto compleanno di Luna Marì, Belén Rodriguez ha riunito gran parte della famiglia, ma in molti hanno notato l’assenza di ... bigodino.it