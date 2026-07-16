Cecilia e Belen Rodriguez festeggiano per l’Argentina | esultanza in famiglia dopo la semifinale vinta con l’Inghilterra ai Mondiali 2026

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla tensione davanti alla tv fino ai balli sulle note di "Vamos Vamos Argentina": i Rodriguez hanno celebrato il successo dell’Albiceleste ad Atlanta, mentre Belen ha tifato a distanza. Cecilia e Belen Rodriguez festeggiano l’Argentina dopo la vittoria contro l’Inghilterra nella semifinale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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