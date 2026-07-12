Mondiali 2026 | Inghilterra in semifinale Battuta ai supplementari la Norvegia | 2-1 Mercoledì sfida con l’Argentina eliminata la Svizzera

Da firenzepost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inghilterra ha raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026 battendo la Norvegia 2-1 ai tempi supplementari nei quarti di finale giocati a Miami. La partita si è svolta sotto una temperatura di 42 gradi, nel caldo umido della città statunitense. Mercoledì l'Inghilterra affronterà l'Argentina, che ha eliminato la Svizzera negli ottavi.

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MIAMI (USA) – Nel caldo umido di Miami, con il termometro a 42 gradi, l’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2 a 1, ai tempi supplementari, nei quarti di finale dei Mondiali giocata a Miami. Quella che doveva essere la grande sfida fra Haaland e Kane è stata decisa da Bellingham: sua la doppietta che porta gli inglesi alla quarta semifinale mondiale. La Norvegia ha disputato una partita molto buona: era passata in vantaggio al 36' del primo tempo con Schjelderup, ha avuto l’occasione per raddoppiare, si è vista annullare un gol, ha preso una traversa sull’1-1 e si è arresa solo ai supplementari. Unico torto: non essere riuscita a servire Haaland, isolato e ben controllato dagli avversari fino alla clamorosa sostituzione all’inizio del secondo tempo supplementare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Mondiali 2026. Inghilterra in semifinale: Norvegia battuta 2-1

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