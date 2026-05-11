Mauro Icardi perché dentro l’area di rigore ancora non ci sono paragoni | il suo sfogo e com’è andato l’ultimo ballo al Galatasaray
Mauro Icardi ha recentemente espresso il proprio malcontento riguardo alle sue prestazioni all’interno dell’area di rigore, sottolineando la mancanza di paragoni con altri giocatori. Nel frattempo, ha partecipato all’ultimo evento del Galatasaray, un’occasione che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza in campo e le dichiarazioni rilasciate hanno fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori.
Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Leonardo categorico: «Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com
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