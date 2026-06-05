Clamoroso dalla Spagna | Icardi rompe con il Galatasaray la Roma si inserisce

Icardi ha lasciato il Galatasaray e si è svincolato dal club turco. La Roma si sarebbe candidata per acquisirlo, secondo indiscrezioni di mercato. La trattativa tra i due club non è ancora ufficiale, ma l’interesse della squadra italiana si fa sempre più concreto. La decisione del giocatore arriva dopo la rottura con il club di Istanbul.

Le dinamiche del mercato degli attaccanti stanno per infiammare l’asse tra Istanbul e la Serie A con un ritorno che avrebbe del clamoroso. Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere improvvisamente lontano dal Galatasaray, nonostante il club turco stia già salutando Victor Osimhen in questa bollente sessione estiva. Come rivelato dal portale spagnolo specializzato fichajes.net, l’ex capitano dell’Inter sta valutando seriamente la possibilità di interrompere la sua avventura a Istanbul per fare un romantico e definitivo ritorno nel campionato italiano, dove ha già siglato più di cento gol in carriera. I media iberici hanno messo nero su bianco la lista delle tre super potenze del nostro calcio che si sarebbero già messe alla finestra, pronte a cogliere l’opportunità e a scatenare una vera e propria asta di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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