Cavo di acciaio e pietre crollano in strada alla Riviera di Chiaia | sfiorati due passanti danneggiata auto in sosta

Notizia in breve

Un cavo di acciaio e alcune pietre sono crollati in strada alla Riviera di Chiaia dopo essere stati tranciati da un mezzo pesante. Il cavo ha sfiorato due passanti e ha causato il danneggiamento di un’auto in sosta. Il crollo ha interessato anche un edificio, provocando la caduta di alcuni calcinacci sulla strada. Non si sono registrati feriti.