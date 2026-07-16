Cavo di acciaio e pietre crollano in strada alla Riviera di Chiaia | sfiorati due passanti danneggiata auto in sosta
Un cavo di acciaio e alcune pietre sono crollati in strada alla Riviera di Chiaia dopo essere stati tranciati da un mezzo pesante. Il cavo ha sfiorato due passanti e ha causato il danneggiamento di un’auto in sosta. Il crollo ha interessato anche un edificio, provocando la caduta di alcuni calcinacci sulla strada. Non si sono registrati feriti.
Il cavo, tranciato da un mezzo pesante, ha colpito anche un edificio, facendo crollare alcuni calcinacci in strada. Fortunatamente non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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È stata ripristinata la rete del campo da pallavolo, dopo che il cavo d'acciaio era stato danneggiato. Le strutture pubbliche sono un patrimonio di tutta la comunità e, per questo, è importante che vengano utilizzate con rispetto e senso di responsabilità. Prender facebook
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