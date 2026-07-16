Cavo di acciaio e pietre crollano in strada alla Riviera di Chiaia | sfiorati due passanti danneggiata auto in sosta

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cavo di acciaio e alcune pietre sono crollati in strada alla Riviera di Chiaia dopo essere stati tranciati da un mezzo pesante. Il cavo ha sfiorato due passanti e ha causato il danneggiamento di un’auto in sosta. Il crollo ha interessato anche un edificio, provocando la caduta di alcuni calcinacci sulla strada. Non si sono registrati feriti.

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Il cavo, tranciato da un mezzo pesante, ha colpito anche un edificio, facendo crollare alcuni calcinacci in strada. Fortunatamente non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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