Riviera di Chiaia chiusa la corsia preferenziale per 2 giorni da domani | auto dirottate su via Caracciolo

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 20 maggio, la corsia preferenziale sulla Riviera di Chiaia sarà chiusa al traffico per due giorni. Durante questo periodo, le automobili in transito verranno indirizzate su via Caracciolo. La chiusura riguarda esclusivamente la corsia riservata al trasporto pubblico e ai mezzi di emergenza, mentre le altre corsie resteranno aperte. Il provvedimento si inserisce in un intervento temporaneo che coinvolge le strade limitrofe alla zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La corsia preferenziale della Riviera di Chiaia chiude per due giorni da domani giovedì 20 maggio. Le strade alternative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Al via lavori per tram in via Marina: corsia preferenziale chiusa fino al 19 giugno, cambiano le fermate ANMNuovi lavori per la tramvia Napoli San Giovanni-Piazza Sannazaro: fino al 19 giugno 2026 chiusa la corsia preferenziale di via Marina tra via...

Auto si ribalta alla Riviera di Chiaia: morto il conducenteTremendo incidente alla Riviera di Chiaia, a Napoli: un'automobile si è ribaltata.

riviera di chiaia riviera di chiaia chiusaNapoli, stop al traffico alla Riviera di Chiaia per i lavori della nuova linea tranviariaDivieto di transito in Riviera di Chiaia a Napoli dal 21 al 22 maggio per i lavori della nuova linea tranviaria. 2anews.it

Lavori alla Riviera di Chiaia: cambia la viabilitàÈ stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Riviera di Chiaia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione di lavori urgenti nell'ambito del progetto di rea ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web