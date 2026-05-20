Riviera di Chiaia chiusa la corsia preferenziale per 2 giorni da domani | auto dirottate su via Caracciolo
Da giovedì 20 maggio, la corsia preferenziale sulla Riviera di Chiaia sarà chiusa al traffico per due giorni. Durante questo periodo, le automobili in transito verranno indirizzate su via Caracciolo. La chiusura riguarda esclusivamente la corsia riservata al trasporto pubblico e ai mezzi di emergenza, mentre le altre corsie resteranno aperte. Il provvedimento si inserisce in un intervento temporaneo che coinvolge le strade limitrofe alla zona.
La corsia preferenziale della Riviera di Chiaia chiude per due giorni da domani giovedì 20 maggio. Le strade alternative. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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