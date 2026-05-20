Lavori alla Riviera di Chiaia | cambia la viabilità
Da oggi la viabilità in via Riviera di Chiaia è soggetta a modifiche temporanee a causa di lavori urgenti legati alla realizzazione di una nuova linea tranviaria che collega San Giovanni a piazza Sannazaro. Per permettere l’esecuzione degli interventi, è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo. La modifica riguarda principalmente la direzione di marcia e l’assegnazione di alcune corsie, con l’obiettivo di consentire il proseguimento dei lavori senza interruzioni.
È stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Riviera di Chiaia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione di lavori urgenti nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro, che prevede la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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