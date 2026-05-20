Lavori alla Riviera di Chiaia | cambia la viabilità

Da oggi la viabilità in via Riviera di Chiaia è soggetta a modifiche temporanee a causa di lavori urgenti legati alla realizzazione di una nuova linea tranviaria che collega San Giovanni a piazza Sannazaro. Per permettere l’esecuzione degli interventi, è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo. La modifica riguarda principalmente la direzione di marcia e l’assegnazione di alcune corsie, con l’obiettivo di consentire il proseguimento dei lavori senza interruzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui