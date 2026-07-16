Notizia in breve

Cateno De Luca ha annunciato la propria candidatura alle elezioni politiche, lasciando il ruolo di sindaco. Ha dichiarato che sia forze di destra che di sinistra lo cercano, e ha definito il suo progetto politico come post-ideologico, civico e meridionalista. Il movimento Sud Chiama Nord, da lui promosso, si sta espandendo oltre i confini regionali siciliani e si prepara a partecipare alle elezioni nazionali.