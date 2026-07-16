Cateno De Luca punta alle Politiche e si scopre ‘Barbiere di Siviglia' | Tutti mi cercano destra e sinistra
Cateno De Luca ha annunciato la propria candidatura alle elezioni politiche, lasciando il ruolo di sindaco. Ha dichiarato che sia forze di destra che di sinistra lo cercano, e ha definito il suo progetto politico come post-ideologico, civico e meridionalista. Il movimento Sud Chiama Nord, da lui promosso, si sta espandendo oltre i confini regionali siciliani e si prepara a partecipare alle elezioni nazionali.
Post-ideologico, civico, meridionalista: il progetto di Sud Chiama Nord prende il volo, esce dai confini regionali siciliani e punta alle elezioni politiche. "Ci siamo consolidati in termini definitivi nel nostro contesto d'origine, ora vogliamo sdoganare il progetto in ambito nazionale, con l'obiettivo del 3%", dice il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, in un colloquio con Fanpage.it. Il 18 luglio a Palermo presenterà la strategia nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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