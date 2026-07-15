Dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, l’ex sindaco di Castellammare ha dichiarato che la città rappresenta un caso nazionale e che i sindaci sono lasciati soli. Ha aggiunto che la normativa attuale non permette di liberarsi facilmente da queste situazioni e ha chiesto un cambiamento delle regole. La decisione del Consiglio dei Ministri è stata ufficializzata ieri.

«Castellammare è un caso nazionale, noi sindaci lasciati soli. La normativa non è sufficiente per liberarsi da questi contesti». Così l'ex sindaco della Città delle Acque, Luigi Vicinanza, all'indomani della decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere il consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. Nel salone della Chiesa del Carmine, l'ex primo cittadino ha riunito giornalisti e sostenitori assieme alla sua giunta comunale che lo ha affiancato sempre in occasioni pubbliche in questi mesi. «Noi siamo qui con le mani pulite: non abbiamo ricevuto pressioni, mai - ha detto Vicinanza - Nella mia agenda di giornalista non ho mai avuto il numero di camorristi, non ho frequentato persone ambigue, non ho accettato passaggi sui gommoni e mio padre è morto nel suo letto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Castellammare, Vicinanza dopo lo scioglimento: «Qui caso nazionale, la norma va cambiata»

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