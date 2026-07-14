scioglimento del consiglio comunale di castellammare di stabia proroghe per poggiomarino e altri comuni

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia. La decisione è stata presa sotto la guida del Ministro dell’Interno. Oltre a questa, sono state prorogate le amministrazioni di Poggiomarino e di altri comuni. La misura riguarda le amministrazioni locali coinvolte in situazioni di crisi e viene adottata per garantire la gestione ordinata degli enti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo.