Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia proroghe per Poggiomarino e altri comuni
Il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia. La decisione è stata presa sotto la guida del Ministro dell’Interno. Oltre a questa, sono state prorogate le amministrazioni di Poggiomarino e di altri comuni. La misura riguarda le amministrazioni locali coinvolte in situazioni di crisi e viene adottata per garantire la gestione ordinata degli enti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo.
Scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia. ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, guidato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha preso una decisione importante riguardo la governance locale. È stato deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia, un comune situato nella provincia di Napoli, a causa di forti condizionamenti da parte della criminalità organizzata che minano l’efficacia dell’azione amministrativa stessa. Il decreto, che fa riferimento all’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), prevede l’affidamento della gestione dell’ente a una Commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Notizie e thread social correlati
Il Cdm scioglie il Consiglio comunale di Castellammare di StabiaIl Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, a causa di infiltrazioni...
Castellammare di Stabia, sciolta l'amministrazione comunale per condizionamento camorristicoIl Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, accusandola di essere condizionata dalla...
Temi più discussi: Avviata la procedura di scioglimento del Consiglio comunale di Crespino; Crespino, avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale dopo le dimissioni di cinque consiglieri; Scioglimento del consiglio comunale di Sarno: le motivazioni; Sciolto il consiglio comunale di San Donaci: nominato il commissario prefettiizio.
Il Cdm delibera lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia. Proroga per Poggiomarino, Tremestieri Etneo e San Luca dlvr.it/TTXQWf x.com
Castellammare di Stabia, il Governo azzera il Comune: scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Castellammare di Stabia, il Governo scioglie il Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose Il Consiglio dei Ministri ha ratificato il decreto di scioglimento del facebook
Scioglimento del Comune di Castellammare, Vicinanza: Lascio con serenità, ho lavorato fino all'ultimo minutoDopo lo scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia disposto dal Governo, arriva la prima dichiarazione dell'ex sindaco Luigi Vicinanza , che affida a una nota le proprie ... torresette.news
Il Cdm delibera lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia. Proroga per Poggiomarino, Tremestieri Etneo e San LucaLo ha deliberato il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi ... msn.com