La Guardia Costiera ha sequestrato una struttura costruita senza autorizzazioni sul litorale cilentano. Durante il controllo, sono state trovate e sequestrate anche oltre 130 attrezzature balneari abbandonate. L’intervento si è concluso con il sequestro del manufatto e delle attrezzature illegali. Nessuna persona è stata fermata o denunciante durante l’operazione. Le autorità hanno proseguito con i controlli per verificare altri eventuali abusi sulla spiaggia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Controlli della Guardia Costiera sul litorale cilentano: sequestrata una struttura abusiva e oltre 130 attrezzature balneari abbandonate. Il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellabate (Salerno) ha scoperto, in località Vallone Alto del Comune di Castellabate, un’occupazione abusiva di area demaniale marittima, era stata realizzata una struttura in legno con copertura in tende, risultata priva dei necessari titoli autorizzativi. Nel corso di una successiva attività notturna di polizia marittima, svolta dalla Guardia Costiera di Castellabate in collaborazione con la Polizia locale, sono state sottoposte a sequestro amministrativo anche numerose attrezzature balneari, tra cui ombrelloni, sedie e sdraio, rinvenute in stato di abbandono lungo le spiagge libere del territorio comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castellabate, blitz della Guardia Costiera: sequestrata struttura abusiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reti a strascico irregolari e pesca abusiva di astici e aragoste, multe per 8mila euro della guardia costieraTra il 20 e il 24 aprile, quattro pescherecci sono stati fermati tra Livorno e Piombino.

Sequestrata dalla Guardia di Finanza un’autofficina totalmente abusivaLa Guardia di Finanza ha sequestrato un’autofficina completamente abusiva nel comune di Manciano.

Temi più discussi: Spiagge libere, controlli serrati a Castellabate: sequestrate circa 200 attrezzature balneari; Controlli della Guardia Costiera sul litorale cilentano: sanzioni per 3mila euro e verifiche contro l'abusivismo; Intervista a Giovanni Calvelli: Siamo ospiti in un ambiente che può diventare pericoloso; Mare sicuro nel Cilento: la Guardia Costiera intensifica i controlli lungo il litorale.

Castellabate: controlli della Guardia Costiera sul litorale, sequestrata struttura abusiva e oltre 130 attrezzature balneari abbandonateCronaca: Prosegue l’attività di monitoraggio e controllo del litorale di competenza da parte della Guardia Costiera di Castellabate, finalizzata alla tutela de ... cilentonotizie.it

Blitz notturno a Castellabate: sequestrate 200 attrezzature sulle spiagge libereOperazione congiunta di Polizia Municipale e Guardia Costiera a Castellabate: liberati oltre 3mila metri quadrati di spiaggia abusivamente occupati ... infocilento.it