Reti a strascico irregolari e pesca abusiva di astici e aragoste multe per 8mila euro della guardia costiera

Tra il 20 e il 24 aprile, quattro pescherecci sono stati fermati tra Livorno e Piombino. Durante i controlli della guardia costiera sono state riscontrate reti a strascico irregolari e attività di pesca abusiva di crostacei, in particolare astici e aragoste. Per le violazioni sono state comminate multe complessive di circa 8.000 euro. Le operazioni si sono concentrate sul rispetto delle norme sulla pesca nel rispetto delle normative vigenti.

Reti a strascico irregolari e pesca abusiva di crostacei. Quattro pescherecci sono stati sorpresi nei giorni scorsi - tra il 20 e il 24 aprile - tra Livorno e Piombino e multati per un totale di circa 8mila euro. L'operazione è stata condotta dagli uomini della guardia costiera, nell'ambito di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Pesca a strascico abusiva: sequestrato peschereccio con 7 quintali di prodotti itticiUn volo di sorveglianza di routine effettuato da Frontex sul Mediterraneo Centrale ha portato al sequestro di un peschereccio, di circa 7 quintali di... Isola d'Elba, controlli della guardia costiera: sequestrati 200 kg di pesce ed elevate multe per 15mila euroÈ di 200 kg di pesce sequestrato e oltre 15mila euro di multe il bilancio delle oltre 300 ispezioni condotte dalla guardia costiera lungo l’intera...