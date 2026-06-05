La Guardia di Finanza ha sequestrato un’autofficina completamente abusiva nel comune di Manciano. Durante un controllo di routine, i finanzieri hanno scoperto l’attività senza autorizzazioni e senza rispettare le normative di legge. L’officina, che operava senza licenza, è stata posta sotto sequestro. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sulle eventuali sanzioni.

MANCIANO – Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Grosseto, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, hanno individuato, nel comune di Manciano, un’autofficina completamente abusiva. In particolare, l’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Orbetello, ha riguardato un’officina meccanica (di circa 200 metri quadri complessivi) che, a seguito di preliminari riscontri effettuati tramite le banche dati in uso al corpo e corroborati anche da una serie di sopralluoghi e appostamenti, è risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle previste autorizzazioni amministrative.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sequestrata dalla Guardia di Finanza un’autofficina totalmente abusiva

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Rifiuti pericolosi in autofficina abusiva, sequestro e denuncia

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